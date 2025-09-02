На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин угнал машину скорой помощи и угодил на ней в ДТП

Житель Владимирской области совершил два угона и попал в ДТП на машине скорой
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Житель Владимирской области угнал две машины и врезался в третью, сообщает региональная прокуратура.

Вечером 1 июня 35-летний мужчина, будучи пьяным, заметил у Александровской районной больницы служебный автомобиль «ГАЗ 221727» с ключами в замке зажигания. Он сел в нее и завел двигатель, но, проехав около 50 метров, увидел забор и мусорные баки, не смог развернуться из-за сильного опьянения и бросил машину.

Далее угонщик заметил стоящую неподалеку машину скорой помощи также с ключами в замке, сел за руль и поехал кататься по городу. По дороге он заехал к знакомому, чтобы занять у него деньги на алкоголь, однако не справился с управлением и врезался в припаркованную во дворе дома Chevrolet Niva.

Сработала сигнализация, и владелец внедорожника вышел на улицу. По странному совпадению именно он оказался водителем угнанной скорой. Мужчина вытащил угонщика из машины и вызвал полицию.

Мужчина признал свою вину в угоне автомобиля. Кроме того, ему предъявили обвинения в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина, краже и покушении на кражу.

Ранее в Сибири три подростка угнали машину и устроили погоню с сотрудниками ГАИ.

