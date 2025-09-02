На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попал сочинец, пытавшийся руками удержать свой внедорожник от удара об автобус

В Сочи попал на видео водитель, которого едва не задавил собственный автомобиль
true
true
true

В Сочи водитель попытался удержать свой автомобиль, покатившийся под уклон, от удара об автобус. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

«Мужчина вышел из-за руля прямо посреди дороги на улице Егорова, забыв поставить автомобиль на ручник. Внедорожник покатился назад и врезался задней частью в автобус с пассажирами», — отмечается в публикации.

На кадрах с видеорегистратора встречного автомобиля видно, что мужчина остановился, включил аварийную сигнализацию в своем серебристом Lexus и вышел из-за руля. В этот момент его автомобиль покатился назад. Водитель открыл дверь и попытался удержать тяжелую машину, но не смог этого сделать и упал на асфальт, едва не попав под колеса.

Водитель автобуса в этот момент сдал назад, однако столкновения избежать не удалось. В ДТП никто не пострадал.

Ранее стало известно, как россияне должны уступать дорогу автомобилям с мигалками с 1 сентября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами