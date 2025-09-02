На видео попал сочинец, пытавшийся руками удержать свой внедорожник от удара об автобус

В Сочи попал на видео водитель, которого едва не задавил собственный автомобиль

В Сочи водитель попытался удержать свой автомобиль, покатившийся под уклон, от удара об автобус. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП Сочи».

«Мужчина вышел из-за руля прямо посреди дороги на улице Егорова, забыв поставить автомобиль на ручник. Внедорожник покатился назад и врезался задней частью в автобус с пассажирами», — отмечается в публикации.

На кадрах с видеорегистратора встречного автомобиля видно, что мужчина остановился, включил аварийную сигнализацию в своем серебристом Lexus и вышел из-за руля. В этот момент его автомобиль покатился назад. Водитель открыл дверь и попытался удержать тяжелую машину, но не смог этого сделать и упал на асфальт, едва не попав под колеса.

Водитель автобуса в этот момент сдал назад, однако столкновения избежать не удалось. В ДТП никто не пострадал.

