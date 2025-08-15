Стало известно, в каком случае накажут за поцелуи в автомобиле

Водителя, который отвлекся на поцелуи в момент движения автомобиля и спровоцировал ДТП, привлекут к ответственности. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Если это приведет к дорожно-транспортному происшествию, и это будет зафиксировано, допустим, с помощью видеорегистратора, то это станет основанием для возложения на водителя, который совершал поцелуи во время аварии, ответственности за причиненный ущерб», — рассказал юрист.

По его словам, за проявление любовных жестов между людьми в автомобиле в момент движения транспорта не существует прямого наказания, закрепленного на законодательном уровне. При этом, если поцелуй в машине будет являться вызывающим действием, а также будет совершаться в районе школы или детского учреждения, то это может квалифицироваться как развратное действие. В таком случае нарушителям выпишут штраф на сумму до одной тысячи рублей.

