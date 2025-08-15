На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, в каком случае накажут за поцелуи в автомобиле

Юрист Воропаев: граждан накажут за поцелуи в машине, если случится ДТП
true
true
true
close
dekazigzag/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Водителя, который отвлекся на поцелуи в момент движения автомобиля и спровоцировал ДТП, привлекут к ответственности. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Если это приведет к дорожно-транспортному происшествию, и это будет зафиксировано, допустим, с помощью видеорегистратора, то это станет основанием для возложения на водителя, который совершал поцелуи во время аварии, ответственности за причиненный ущерб», — рассказал юрист.

По его словам, за проявление любовных жестов между людьми в автомобиле в момент движения транспорта не существует прямого наказания, закрепленного на законодательном уровне. При этом, если поцелуй в машине будет являться вызывающим действием, а также будет совершаться в районе школы или детского учреждения, то это может квалифицироваться как развратное действие. В таком случае нарушителям выпишут штраф на сумму до одной тысячи рублей.

До этого Воропаев рассказал, как могут наказать за громкую музыку в машине.

Ранее стало известно, можно ли говорить с гаишником на украинском языке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами