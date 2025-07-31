Водителям рассказали, можно ли говорить с гаишником на украинском языке

В России украиноговорящему водителю, которого привлекают к ответственности, нужно предоставить переводчика. Об этом «Газете.Ru» рассказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

«У нас не запрещено разговаривать на украинском. Это на Украине нельзя общаться на русском языке определенным категориям граждан. Если инспектор ДПС не понимает водителя, при этом должен оформить материалы какого-то дела, например, о нарушении, то в этом случае нужно воспользоваться услугами переводчика», — рассказал юрист.

По словам Травина, приглашение переводчика является законным правом водителя, которого привлекают к какой-либо ответственности или в отношении которого возбуждают дело. Так, сотрудник правоохранительных органов обязан пригласить специалиста, если водитель сообщает, что не понимает русскую речь.

До этого сообщалось, что водителю следует снимать сотрудника ГИБДД на телефон, если он ведет себя агрессивно.

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