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В России ставки по автокредитам достигли минимума

«Ъ»: в России снизились ставки по автокредитам до минимума 2023 года
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Нина Зотина/РИА Новости

По итогам июня средняя ставка по автокредитам опустилась до минимальных значений с 2023 года — до 13,6% годовых. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

«Средневзвешенная ставка по автокредитам на новые автомобили в июне достигла минимума за почти два года, опустившись ниже 13,6% годовых. С начала года ставки снизились почти на 7 процентных пунктов», — передает издание.

По данным аналитиков, с начала 2025 года рынок автокредитования существенно вырос — число займов увеличилось на 41%, а их денежный объем — на 46%. Доля кредитов на новые машины достигла 71,5% в стоимостном выражении — это максимум с февраля 2022 года.

До этого сообщалось, что некоторые россияне могут взять автокредит почти нулевой процент, однако за такой низкой ставкой скрываются дополнительные условия.

В случае оформления кредита на машину автопроизводитель может дать скидку, за счет которой банк покроет свою обычную ставку. Покупатель в этом случае получит «льготный» кредит, производитель — продаст авто, пусть и с меньшей прибылью. Покупателей также могут призвать оформить дополнительные услуги для получения «особых условий». Чаще всего речь идет о полисах КАСКО и GAP.

Ранее были названы 10 самых популярных в Москве марок автомобилей.

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