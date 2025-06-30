На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт объяснил, когда можно взять машину в кредит под 0,01% годовых

Автоэксперт Кохтев: россияне могут взять машину в кредит под 0,01% годовых
close
Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

Некоторые россияне могут взять автокредит почти нулевой процент, однако за такой низкой ставкой скрываются дополнительные условия. Об этом kp.ru рассказал менеджер продукта новых автомобилей сервиса «Авто.ру» Вадим Кохтев.

Он уточнил, что в текущих ситуациях автокредиты чаще всего становятся недоступны для граждан, поэтому компании предлагают им субсидированные программы.

«Условия зависят от модели, срока кредита, размера первоначального взноса. Но в любом случае они заметно выгоднее, чем среднерыночная ставка. Есть варианты взять автомобиль даже под 0,01% годовых», — отметил эксперт.

По его словам, в случае оформления кредита на машину автопроизводитель может дать скидку, за счет которой банк покроет свою обычную ставку. Покупатель в этом случае получит «льготный» кредит, производитель — продаст авто, пусть и с меньшей прибылью, отметил Кохтев. Он добавил, что покупателей также могут призвать оформить дополнительные услуги для получения «особых условий». Чаще всего речь идет о полисах КАСКО и GAP.

Накануне сообщалось, что Банк России с 1 июля вводит количественные ограничения на выдачу автокредитов и потребительских кредитов под залог автомобиля для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций.

Ранее россиянам рассказали, как увеличить шансы на получение автокредита.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами