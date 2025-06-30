Автоэксперт объяснил, когда можно взять машину в кредит под 0,01% годовых

Некоторые россияне могут взять автокредит почти нулевой процент, однако за такой низкой ставкой скрываются дополнительные условия. Об этом kp.ru рассказал менеджер продукта новых автомобилей сервиса «Авто.ру» Вадим Кохтев.

Он уточнил, что в текущих ситуациях автокредиты чаще всего становятся недоступны для граждан, поэтому компании предлагают им субсидированные программы.

«Условия зависят от модели, срока кредита, размера первоначального взноса. Но в любом случае они заметно выгоднее, чем среднерыночная ставка. Есть варианты взять автомобиль даже под 0,01% годовых», — отметил эксперт.

По его словам, в случае оформления кредита на машину автопроизводитель может дать скидку, за счет которой банк покроет свою обычную ставку. Покупатель в этом случае получит «льготный» кредит, производитель — продаст авто, пусть и с меньшей прибылью, отметил Кохтев. Он добавил, что покупателей также могут призвать оформить дополнительные услуги для получения «особых условий». Чаще всего речь идет о полисах КАСКО и GAP.

Накануне сообщалось, что Банк России с 1 июля вводит количественные ограничения на выдачу автокредитов и потребительских кредитов под залог автомобиля для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций.

Ранее россиянам рассказали, как увеличить шансы на получение автокредита.