Названы 10 самых популярных в Москве марок автомобилей

В списке самых популярных автобрендов среди жителей Москвы оказались, в частности, BMW, Lixang и Toyota. Об этом сообщает директор «Автостата» Сергей Целиков.

«В первой половине 2025 года в Москве на учет встало 66972 новых легковых автомобиля. Это на 28% меньше, чем за первые 6 месяцев 2024 года», — заявил он.

В итоге в тройке лидеров оказались марки Haval (7101 шт., -38%), Geely (6808 шт., -50%), Lada (4899 шт., -18%). Также в топ-10 вошли Chery, Belgee и Changan. За ними следуют Exeed, BMW, Lixiang и Toyota.

До этого сообщалось, что в России при отсутствии иномарок из Китая лидером авторынка среди зарубежных брендов стала бы Toyota.

Также в топе были были BMW, Mercedes-Benz, Hyundai и Kia.

«Выбирая альтернативу Китаю, на первое место покупатели ставят немецкие автомобили (35,6%), потом японские (33%), и на «худой конец» корейские (16,4%). На эти три страны приходится порядка 85% альтернативного сегмента», — рассказывал Целиков.

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