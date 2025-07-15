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Москвичку не пустили на парковку клуба из-за нестатусного автомобиля

Shot: в Москве девушку не пустили на парковку клуба из-за недостаточно дорогого авто
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Жительница Москвы пожаловалась, что ее не пустили на парковку пляжного клуба Soho Сountry Club из-за недостаточно статусного автомобиля. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Девушка рассказала, что приехала на своём Mercedes-Benz С180 2012 года, но на территорию её пускать отказались. По словам Арины, охранник якобы признался, что директору не понравилась её машина и они пускали в тот день исключительно Bentley и Lamborghini», — отмечается в публикации.

Беседку в клубе клиентка со своими друзьями забронировала за 70 тыс. рублей. Чтобы не отменять запланированный отдых, им пришлось искать место для стоянки Mercedes за пределами парковки клуба, утверждает Shot.

До этого во время ливня в Москве на видео сняли заплыв девушки на сапе по затопленной улице.

Ранее в Санкт-Петербурге моноколесника лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде.

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