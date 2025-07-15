Москвичку не пустили на парковку клуба из-за нестатусного автомобиля

Shot: в Москве девушку не пустили на парковку клуба из-за недостаточно дорогого авто

Жительница Москвы пожаловалась, что ее не пустили на парковку пляжного клуба Soho Сountry Club из-за недостаточно статусного автомобиля. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Девушка рассказала, что приехала на своём Mercedes-Benz С180 2012 года, но на территорию её пускать отказались. По словам Арины, охранник якобы признался, что директору не понравилась её машина и они пускали в тот день исключительно Bentley и Lamborghini», — отмечается в публикации.

Беседку в клубе клиентка со своими друзьями забронировала за 70 тыс. рублей. Чтобы не отменять запланированный отдых, им пришлось искать место для стоянки Mercedes за пределами парковки клуба, утверждает Shot.

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