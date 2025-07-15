Москвичка устроила заплыв на сапе по затопленной улице

В Москве сняли на видео девушку на сапе, плывущую по улице

В Москве девушка устроила заплыв на сапборде по затопленной улице. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Инцидент произошел на улице Ленинская Слобода в Южном административном округе. На кадрах видно, что девушка с веслом перемещается на плавсредстве желтого цвета по затопленной улице. Недалеко от нее движется вереница автомобилей.

До этого стало известно, что после прошедшего в Москве сильного ливня на улице Ленинская Слобода образовался оползень. Из-за него был поврежден асфальт, под проезжей частью образовалась промоина. Потоками воды также был снесен установленный вплотную к дороге металлический решетчатый забор.

Также из-за ливня в Москве были заблокированы в автомобилях водители и пассажиры.

Ранее россиянам рассказали, что будет с автомобилем после затопления ливнем.