В России моноколесников начали лишать водительских прав

В Санкт-Петербурге мощное моноколесо признали транспортным средством и лишили его владельца прав за нетрезвое вождение. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«Было все в Великом Новгороде. 49-летний петербуржец Павел ехал на моноколесе Gotway (Begode) Tesla 1020wh в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили и отстранили от управления. Освидетельствование показало 0.255 мг/л», — написала Лебедева.

Дело рассматривалось в Санкт-Петербурге, по месту жительства нарушителя. Мировой судья признал, что моноколесо мощностью 1900 Вт по действующему законодательству является транспортным средством и назначил петербуржцу штраф в 45 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года.

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