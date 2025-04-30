«Таких больше не делают» в России выставили на продажу ВАЗ-2109 с минимальным пробегом

В России продают ВАЗ-2109 с минимальным пробегом за 1,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге выставили на продажу ВАЗ-21093i, выпущенный в 2001 году. Автомобиль имеет небольшой пробег — всего 5,2 тыс. километров. Об этом сообщает «Российская газета».

«Владелец сообщил очевидное: «Таких больше не делают», отметив, что автомобиль находится в музейном состоянии. Небольшой пробег объясняется редкой и только летней эксплуатацией», — говорится в сообщении.

Под капотом — 72-сильный 8-клапанный двигатель объемом 1,5 литра с инжекторной системой подачи топлива. В паре с ним работает вазовская «пятиступка».

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытном-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за восемь лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу «китайский Touareg».