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Россиянам назвали автомобили, которые подешевели в январе

Авито Авто: в январе больше всего потеряли в цене новые автомобили марки GAC
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Telegram-канал «No Limits»

В январе 2025 года средняя цена на новые автомобили практически не изменилась, однако некоторые автомарки сильно подешевели. Об этом «Известиям» рассказали эксперты «Авито Авто».

«Больше всего потеряли в цене новые автомобили марки GAC: по сравнению с январем 2024 года снижение составило 31,7%. На втором месте автомобили Voyah — на 30,9%, третье место занял «Москвич» (–18,6%), а четвертое — BMW (–17,5%)», — сообщают эксперты.

По словам специалистов, на 22,5% подешевели кроссоверы Voyah Free. По сравнению с январем прошлого года изменились в цене и отечественные автомобили. Так, кроссовер «Москвич 3» потерял в цене 18,4%, а модель «Москвич 6» — 18,1%. Также заметно снизилась цена автомобилей Chery Tiggo 4 Pro и Lada Largus.

До этого «Газете. Ru» назвали автомобили, которые сильнее остальных подорожали в январе.

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