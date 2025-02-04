Россиянам назвали автомобили, которые сильнее всего подорожали в январе

«Авто.ру» назвало три новых авто, которые сильнее всего подорожали в январе

В январе средняя цена нового автомобиля в России выросла на 5,7% и составила 3,94 млн рублей. Об этом сообщается в исследовании «Авто.ру Оценка», поступившем в «Газету.Ru».

«Рейтинг самых подорожавших за месяц новых автомобилей, официально представленных на российском рынке, возглавил внедорожник Tank 700 (9,3%; 10,74 млн рублей). За ним идут Haval F7 второго поколения (4,7%; 3,23 млн рублей) и Sollers ST6, чья средняя стоимость увеличилась на 4% – до 2,6 миллиона рублей», — отмечается в исследовании.

После всплеска спроса в ноябре и декабре 2024 года рынок продемонстрировал охлаждение. Число активных объявлений о продаже новых машин в январе снизилось на 11%, а многие автокомпании переписали ценники, отметили эксперты «Авто.ру Оценка».

При этом в Красноярском крае, Ульяновской области и Ставропольском крае зафиксировано снижение средней цены нового автомобиля на 10%, 4,5% и 4,1% соответственно.

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