Россиянам рассказали, какие бренды заменят ушедшие китайские автокомпании

Дилеры новых китайских марок откажутся от невыгодных контрактов. Об этом сообщает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Все говорят о том, что некоторые бренды могут уйти из России, а дилеры будут закрываться. На самом деле все немножко не так. Дилеры будут отказываться от невыгодных дилерских контрактов», — сообщает эксперт.

Максим Кадаков опубликовал фото одного из мультибрендовых дилерских центров в Москве и дал прогноз. По его словам, ранее в одной из секций здания продавали автомобили Kaiyi и BAIC. Теперь на их месте – Changan, при этом в полукруглой секции стоят модели Uni. Также до этого торговали новыми машинами Hyundai. В настоящее время остались только автомобили с пробегом, модели Solaris, также машины, ввезенные по параллельному импорту.

До этого сообщалось, что запасов автомобилей, ввезенных до повышения утильсбора, хватит на полгода, поэтому резкого повышения цен россиянам ожидать не стоит.

Ранее назвали самые уязвимые места китайских автомобилей.