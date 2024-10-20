В Китае представили новый кроссовер Jaecoo

Новый компактный кроссовер Jaecoo J5 представили в Китае. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Автомобиль получил фирменную решетку радиатора, узкие светодиодные фары, широкий спойлер на двери багажника и парктроники. Патрубки выхлопной системы спрятаны за бампер. При этом на двери багажника J5 «красуется» эмблема AWD, что говорит о том, что у машины есть полный привод. В салоне Jaecoo J5 разместился вертикальный экран. Сиденья Jaecoo J5 обтянуты экокожей. Компоновка салона пятиместная.

Точные габариты Jaecoo J5 составляют 4380 х 1860 х 1650 мм при колесной базе 2620 мм. Он на 120 мм короче, 5 мм уже и 30 мм ниже модификации Jaecoo J7. Емкость багажника составляет 480 л.

В движение Jaecoo J5 приводит 1,6-литровый двигатель с отдачей 197 л.с. В России автомобиль появится в 2025 году.

До этого стало известно, что японский автопроизводитель Nissan представил новое поколение кроссовера Murano. Автомобиль получил кресла с вентиляцией и массажем, цветной проекционный дисплей и подсветку салона с 64 оттенками.

Новый Murano снабжен 2,0-литровым турбомотором мощностью 241 л.с. и 9-ступенчатой АКП, передним или полным приводом. В базовой версии для автомобиля предлагаются 20-дюймовые колеса вместо 18-дюймовых. В салоне стало гораздо меньше традиционных кнопок и рукояток: управление климат-контролем выведено на отдельную сенсорную панель.

В самой дорогой комплектации внедрена центральная подушка безопасности, которая срабатывает между передними сиденьями. Задние двери Murano нового поколения открываются на больший угол, чем у прежнего, чтобы облегчить посадку пассажиров и установку детского кресла.

Ранее россиянам рассказали об особенностях минивэна GAC M8.