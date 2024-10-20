Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае представили новый кроссовер Jaecoo

Jaecoo представила новый кроссовер J5, который появится в России

close
Jaecoo

Новый компактный кроссовер Jaecoo J5 представили в Китае. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Автомобиль получил фирменную решетку радиатора, узкие светодиодные фары, широкий спойлер на двери багажника и парктроники. Патрубки выхлопной системы спрятаны за бампер. При этом на двери багажника J5 «красуется» эмблема AWD, что говорит о том, что у машины есть полный привод. В салоне Jaecoo J5 разместился вертикальный экран. Сиденья Jaecoo J5 обтянуты экокожей. Компоновка салона пятиместная.

Точные габариты Jaecoo J5 составляют 4380 х 1860 х 1650 мм при колесной базе 2620 мм. Он на 120 мм короче, 5 мм уже и 30 мм ниже модификации Jaecoo J7. Емкость багажника составляет 480 л.

В движение Jaecoo J5 приводит 1,6-литровый двигатель с отдачей 197 л.с. В России автомобиль появится в 2025 году.

До этого стало известно, что японский автопроизводитель Nissan представил новое поколение кроссовера Murano. Автомобиль получил кресла с вентиляцией и массажем, цветной проекционный дисплей и подсветку салона с 64 оттенками.

Новый Murano снабжен 2,0-литровым турбомотором мощностью 241 л.с. и 9-ступенчатой АКП, передним или полным приводом. В базовой версии для автомобиля предлагаются 20-дюймовые колеса вместо 18-дюймовых. В салоне стало гораздо меньше традиционных кнопок и рукояток: управление климат-контролем выведено на отдельную сенсорную панель.

В самой дорогой комплектации внедрена центральная подушка безопасности, которая срабатывает между передними сиденьями. Задние двери Murano нового поколения открываются на больший угол, чем у прежнего, чтобы облегчить посадку пассажиров и установку детского кресла.

Ранее россиянам рассказали об особенностях минивэна GAC M8.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами