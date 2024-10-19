МКАД парализовало из-за массового ДТП

На МКАД в результате массовой аварии оказалось затруднено движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 108 км МКАД (в районе съезда №1А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы», — говорится в публикации.

Информации о пострадавших нет. Дептранс посоветовал искать пути объезда.

До этого в Петербурге произошло ДТП с участием мужчины, который после аварии вышел из автомобиля с балалайкой.

Инцидент произошел на улице Костюшко. По данным СМИ, мужчина на иномарке не справился с управлением и врезался в машину марки Lada.

На кадрах с места инцидента видно, что Range Rover получил повреждения. Автомобиль второго участника аварии перевернулся. Известно, что в нем находились младенец и двое взрослых. Приехавшие на место медики госпитализировали всех троих в состоянии средней степени тяжести. О характере травм информация отсутствует.

Ранее в Астрахани дети шли по пешеходному переходу и были сбиты машиной.