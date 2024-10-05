Американцы бросились покупать самый опасный авто в стране из-за его дешевизны

Продажи автомобиля Mitsubishi Mirage, признанного самым небезопасным автомобилем в США, взлетели на фоне намерений вывести его с рынка. Об этом сообщает Carscoops.

За третий квартал 2024 года продажи Mirage подскочили на 152% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — с 4 тыс. до 10,2 тыс. единиц. Продажи этого авто с начала года выросли на 114%, до 20 тыс. машин.

Повышенный спрос на Mirage объясняется его дешевизной (от $16,7 тыс., ₽1,6 млн) и завершением производства этой модели начиная с 2025 модельного года.

В 2023 году американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) поставил Mitsubishi Mirage и Dodge Challenger на первую строчку рейтинга самых небезопасных автомобилей 2018-2021 года, водители которых чаще всего не выживают после ДТП. Об этом писал Motortrend. Этот список был сформирован на основе статистики ДТП и их последствий.

Ранее в Башкирии автомобиль без водителя уехал с места ДТП и врезался в припаркованные машины.