У автомобилей Kia выявили серьезные проблемы с безопасностью

Группа хакеров обнаружила уязвимость безопасности в моделях Kia, которые подключены к интернету. Об этом сообщает 1prime.ru со ссылкой на издание Wired.

В июне, хакеры выяснили, что можно легко получить доступ к автомобилям, начиная с Kia Sportage 2014 года до Carnival 2025 года, используя их номерные знаки. Это позволило удаленно активировать различные функции автомобиля.

Слабая защита была связана с порталом владельца Kia Connect, информационно-развлекательным и телематическим сервисом, который обеспечивает удаленный доступ к определенным функциям. Доступ к функциям можно было получить всего за 30 секунд, независимо от того, была ли у автомобиля активная подписка на Kia Connect.

Также стали доступны личные данные владельцев автомобилей. Сейчас автопроизводитель уже исправил все проблемы, отметили в издании.

До этого столичный департамент транспорта заявил, что в Москве в период с января по август 2024 года резко снизилось число угонов автомобилей.

«Краж и угонов автомобилей в Москве стало на 20% меньше. За первые 8 месяцев 2024 года зафиксировали 380 случаев. Это на 90 меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщили в ведомстве.

Глава дептранса Максим Ликсутов заявил, что благодаря комплексам фотовидеофиксации ЦОДД число краж и угонов автомобилей в столице с 2012 года стало меньше в 19 раз.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что в России вернуть угнанный автомобиль обратно владельцу практически невозможно, однако существуют способы, которые позволят обезопасить машину от угона. По его словам, преступники обычно обходят стороной автомобили, у которых есть индивидуальные признаки. Любое нестандартное оформление машины, например аэрография, делает ее менее интересной для угонщика. В заключении Хайцеэр напомнил, что водителям не стоит пренебрегать страховкой.

Ранее сообщалось, что угонщики в России начали чаще красть китайские автомобили.