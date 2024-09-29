Под Краснодаром автобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком

В результате столкновения грузовика и автобуса под Краснодаром произошел серьезный пожар. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

ДТП произошло вечером в воскресенье, 29 сентября, в станице Старокорсунская. Фура и автобус столкнулись лоб в лоб на местной трассе. Оба транспортных средства загорелись. Информация о пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы.

По данным Telegram-канала «112», автобус следовал по маршруту Краснодар — Ставрополь. На борту находились 49 пассажиров. На данный момент пожар удалось локализовать.

Накануне в Свердловской области грузовик столкнулся с микроавтобусом, в результате чего пострадали несколько пассажиров. Водитель Toyota Alphard, двигаясь в направлении Челябинска, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего грузовика JAC, машины столкнулись. После этого произошло воспламенение легкового автомобиля. В результате ДТП пострадал водитель и пятеро пассажиров Toyota.

Ранее в Москве случилась массовая авария.