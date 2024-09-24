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«АвтоВАЗ» начал предлагать Largus с большой скидкой

«АвтоВАЗ» начал продавать универсалы Lada Largus со скидкой 500 тыс. рублей

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал предлагать автомобили Largus по специальным программам со скидкой 470 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Экономия при покупке Lada Largus складывается из нескольких предложений. 170 тысяч от этой суммы составит выгода при покупке в кредит. Кредитное предложение можно использовать совместно с Государственной программой льготного автокредитования. Экономия по ней — 20% от стоимости автомобиля.

До этого стало известно, что китайская компания Dongfeng объявила о специальной цене на новую ограниченную партию кроссоверов DFSK ix7.

«С середины сентября этого года кроссовер DFSK ix7 доступен в салонах официальных дилеров бренда по новой привлекательной цене — 3,59 млн рублей», — заявили в Dongfeng.

Также покупателю предоставляется скидка в размере 300 тыс. рублей. С ней автомобиль продается по цене от 3,29 млн рублей.

До снижения цены DFSK ix7 стоил 3,99 млн рублей. Таким образом, машина подешевела на 700 тыс. рублей.

Ранее выяснилось, когда появятся две новые версии Lada Largus.

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