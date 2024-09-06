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Китайцы в августе обеспечили рекордный за 12 лет ввоз автомобилей в Россию

Август 2024 года стал рекордным за 12 лет месяцем по импорту новых авто в Россию

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Geely

В августе 2024 года в Россию было импортировано 89 тыс. новых легковых автомобилей, что стало рекордным показателем за последние 12 лет. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Предыдущий месячный рекорд по импорту автомобилей в Россию был поставлен в августе 2012 года, когда в нашу страну было ввезено 120 тыс. новых машин. Предыдущий пик импорта (87,4 тыс. машин) пришелся на март 2024 года.

В августе 2024-го самой массовой моделью, ввезенной в Россию, стал китайский кроссовер Geely Monjaro. За ним следуют Geely Atlas, Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan CS55 Plus и Geely Emgrand.

С января по август 2024 года в Россию импортировано 578,8 тыс. новых легковых автомобилей. Объемы ввоза выросли на 52,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее стало известно, что в России в августе резко снизились продажи новых грузовиков.

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