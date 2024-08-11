Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подросток, влетевший в дом в Москве на каршеринге, ехал 145 км/ч

Baza: подросток на каршеринге, въехавший в дом в Москве, разгонялся до 145 км/ч

close
100%
«Прокуратура Москвы»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

Несовершеннолетний водитель каршеринга, который на угнанном автомобиле врезался в жилой дом, перед аварией разогнался до 145 км/ч. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, около полуночи группа подростков смогла арендовать автомобиль Nissan по чужому аккаунту, принадлежащему 27-летней женщине. После этого школьники около часа катались по району. Сначала автомобиль ездил на небольшой скорости, но затем сидевший за рулем 15-летний мальчик разогнал Nissan Qashqai до 145 км/ч.

После этого водитель не справился с управлением, автомобиль ушел в занос. Мальчик пытался затормозить, но неуправляемый автомобиль в конечном итоге врезался в дом. Одному из несовершеннолетних пассажиров выжить не удалось, трое госпитализированы. Водитель сбежал с места ДТП.

Личность водителя установлена, уточняется в Telegram-канале «Прокуратура Москвы». По данным ведомства, подростку 15 лет.

Ранее в Калуге пассажиры «Жигулей» обстреляли квартиру в ответ на замечание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами