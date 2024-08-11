Подросток, влетевший в дом в Москве на каршеринге, ехал 145 км/ч

Несовершеннолетний водитель каршеринга, который на угнанном автомобиле врезался в жилой дом, перед аварией разогнался до 145 км/ч. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, около полуночи группа подростков смогла арендовать автомобиль Nissan по чужому аккаунту, принадлежащему 27-летней женщине. После этого школьники около часа катались по району. Сначала автомобиль ездил на небольшой скорости, но затем сидевший за рулем 15-летний мальчик разогнал Nissan Qashqai до 145 км/ч.

После этого водитель не справился с управлением, автомобиль ушел в занос. Мальчик пытался затормозить, но неуправляемый автомобиль в конечном итоге врезался в дом. Одному из несовершеннолетних пассажиров выжить не удалось, трое госпитализированы. Водитель сбежал с места ДТП.

Личность водителя установлена, уточняется в Telegram-канале «Прокуратура Москвы». По данным ведомства, подростку 15 лет.

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