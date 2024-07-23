Россиянам объяснили, как заставить таксиста соблюдать ПДД

Многие пассажиры не умеют правильно делать замечания водителям такси, которые нарушают ПДД, и провоцируют еще более опасную ситуацию. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

«Здесь важно соблюдать некоторую грань. Если пассажир начинает оскорблять, угрожать, срываться эмоционально, то из этого конструктивный диалог не получится. Задача состоит в том, чтобы выстроить беседу именно с точки зрения взрослого. А как поступает взрослый человек? Он способен спокойно объяснить, что его беспокоит, без эмоций и проявлений неадекватного поведения», — заявил он.

По словам Фомина, если пассажир выстраивает диалог из позиции взрослого, то водитель с наибольшей доли вероятности ответит тем же. Также психотерапевт посоветовал пассажирам спокойно доносить таксистам свои опасения, например, признаться, что из-за высокой скорости езды или опасной манеры вождения они чувствуют себя вне безопасности. Фомин подчеркнул, что в такой беседе важно дать понять водителю, какую конкретную ошибку во время поездки он допустил.

«Выстраивание диалога с таксистом из позиции взрослого повышает гарантию того, что вы договоритесь», — подытожил специалист.

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