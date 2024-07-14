Появилось видео с фурой, вспыхнувшей при ДТП на ЦКАД в Подмосковье

На Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) произошло ДТП с участием грузовиков, одна из фур загорелась. Об этом сообщает Telegram-канал »Раменское Жуковский» и публикует видео с последствиями аварии.

По его данным, пожар произошел на трассе в районе Гжели. На кадрах виден разрушенный разделительный отбойник и горящий большегрузный автомобиль. Пламя охватило практически весь его кузов, за исключением задней части. Также на проезжей части видны другие грузовики, включая автовоз.

О количестве пострадавших не сообщается, но на месте происшествия в городском округе Раменское работает много машин скорой помощи, уточняет Telegram-канал «МК: срочные новости». По его данным, пожар на месте аварии уже потушен.

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