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«Горячий хетчбэк» Volkswagen Golf GTI превратили в незаметный броневик

В ЮАР превратили Volkswagen Golf GTI в броневик, защищенный от пуль АК-47

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Volkswagen

Компания SVI Engineering из ЮАР построила бронированную версию Volkswagen Golf GTI, способную выдержать обстрел из автомата АК-47, сообщает Carbuzz.

Автомобиль предназначен для местной полиции и частных служб безопасности. «Горячий хетчбэк» Golf GTI вызывает интерес этих служб своей динамичностью и маневренностью.

Защита бронированного Golf GTI от SVI Engineering соответствует уровню B4+, его стекла выдерживает четыре пули, выпущенные из автомата Калашникова. внешние панели защищены листами 3,5-миллиметровой броневой стали, а сзади в салоне смонтирована бронированная переборка, которая позволила отказаться от дополнительной защиты двери багажника. Передняя и задняя подвеска автомобиля усилены.

Бронирование Golf GTI оценивается в 649,5 тыс. южноафриканских рандов (₽3,1 млн) без учета стоимости самой машины.

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