Volkswagen опубликовал изображение автомобиля начального уровня

Компания Volkswagen приступила к разработке дешевого электромобиля начального уровня. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Мировая премьера новинки состоится в 2027 году.

«Совет директоров Volkswagen Group принял решение сделать полностью электрическую мобильность начального уровня более распространенной. Мы выведем на европейский рынок доступные электромобили. Мировая премьера запланирована на 2027 год. Volkswagen уже некоторое время работает над тем, чтобы предложить компактные и недорогие электромобили в ценовом диапазоне около €20 тыс.», — говорится в сообщении.

Подробности о новом автомобиле не разглашаются.

До этого стало известно, что китайская компания Geely представила в России полноприводную модификацию кроссовера Atlas.

Geely Atlas получил систему автоматически подключаемого полного привода шестого поколения. В дополнение к четырем стандартным режимам движения – Comfort («Комфортный»), Eco («Экономичный»), Sport («Спортивный»), Intelligent («Интеллектуальный») – добавилось еще два: режим Offroad («Внедорожный») для легкого бездорожья и режим Snow («Снег») для управления автомобилем зимой.

Ранее сообщалось, что Соллерс планирует начать выпуск нового минивэна в 2025 году.