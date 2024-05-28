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Foton выведет на российский рынок новый большой пикап

В России появится пикап Foton Tunland V9

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Foton

На российском рынке появится новый пикап Foton Tunland V9. Об этом сообщает пресс-служба китайского автобренда Foton.

Длина автомобиля составляет 5617 мм, ширина — 2090 мм, высота — 1955 мм. Tunland V9 оснащен 48-вольтовой гибридной силовой установкой с дизельным двигателем Aucan собственной разработки мощностью 163 л.с., с автоматической восьмиступенчатой коробкой передач и раздаточной коробкой BorgWarner. Привод — полный. Дорожный просвет равен 240 мм.

Среди конкурентов автомобиля — пикапы Volkswagen Amarok и Mercedes-Benz X-class. О точной дате начала продаж и ценах не сообщается.

До этого российские дилеры начали предлагать пикап Foton Tunland G7 за 3,57 млн рублей.

Длина пикапа составляет 5340 мм, при колесной базе 3110 мм, полезная нагрузка — 905 кг. Автомобиль оснащен двухлитровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. в сочетании с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Мотор разработан при участии австрийской инжиниринговой фирмы AVL.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ представит в Петербурге концепт внедорожника Lada e-Niva Travel.

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