АвтоВАЗ проведет на ПМЭФ-2024 мировую премьеру новой модели Lada

Российский автопроизводитель »АвтоВАЗ» проведет на Петербургском международном экономическом форуме премьеру новой модели Lada Iskra. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«Главным событием для поклонников LADA в рамках ПМЭФ-2024 станет мировая премьера новой модели Iskra. 5 июня в 13:00 по московскому времени в зоне уличной экспозиции LADA состоится первая презентация новинки бренда. LADA Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса «В», в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross», — говорится в сообщении.

Отмечается, что старт серийного производства модели запланирован на начало 2025 года.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровень выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Lada Iskra будет продаваться параллельно с Granta. Вторую планируется снять с производства после 2026-2027 года.

До этого стало известно, что новая модель «АвтоВАЗа» Lada Iskra получит восьмиклапанный бензиновый двигатель и минимум две коробки передач на выбор.

Так, в «начальных» версиях Lada Iskra достанется атмосферный двигатель с индексом ВАЗ-11182 мощностью 90 л.с. В старших комплектациях появится шестиступенчатая механическая коробка передач и вариатор.

Ранее сообщалось, что кроссовер на базе Lada Vesta получит турбомотор и панорамную крышу.