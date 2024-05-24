Changan обновил представленный в России кроссовер Uni-K

На китайский рынок вышел обновленный кроссовер Changan Uni-K, сообщает Autohome.

Автомобиль получил новую матричную радиаторную решетку и соединенные между собой задние фонари. Среди оборудования — адаптивный круиз-контроль, система дистанционной парковки, функция распознавания ограничений скорости, а также система автоматического торможения, а также панорамные камеры высокой четкости.

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Автомобиль также снабжен креслами с массажем и подголовниками авиационного типа. В базовой комплектации кроссовер предлагается в Китае по цене от 159,9 тыс. юаней (₽ 2 млн). Под капотом обновленного Uni-K бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 233 л.с., который агрегатирован с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin.

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В России дорестайлинговая версия Changan Uni-K предлагается по цене от 3,69 млн рублей.

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