Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Changan обновил представленный в России кроссовер Uni-K

Changan вывел на рынок обновленный Uni-K, известный в России

close
100%
Changan

На китайский рынок вышел обновленный кроссовер Changan Uni-K, сообщает Autohome.

Автомобиль получил новую матричную радиаторную решетку и соединенные между собой задние фонари. Среди оборудования — адаптивный круиз-контроль, система дистанционной парковки, функция распознавания ограничений скорости, а также система автоматического торможения, а также панорамные камеры высокой четкости.

close
100%
Changan

Автомобиль также снабжен креслами с массажем и подголовниками авиационного типа. В базовой комплектации кроссовер предлагается в Китае по цене от 159,9 тыс. юаней (₽ 2 млн). Под капотом обновленного Uni-K бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 233 л.с., который агрегатирован с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin.

close
100%
Changan

В России дорестайлинговая версия Changan Uni-K предлагается по цене от 3,69 млн рублей.

Ранее Toyota выпустила новую спецверсию внедорожника Land Cruiser 300.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами