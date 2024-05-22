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В Москве завершилась реставрация редкого автобуса ЗИЛ

В Москве отреставрировали редкий автобус с прицепом ЗИЛ-158

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Музей транспорта Москвы

В Москве завершилась реставрация советского автобуса с прицепом «ЗИЛ-158». Об этом сообщает пресс-служба Музея транспорта Москвы.

«Реставраторы Музея Транспорта Москвы завершили работы по восстановлению советского автобуса ЗИЛ-158 с прицепом — последней массовой модели автобуса Завода имени Лихачева. Экспонат займет свое место в постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы в гараже Мельникова на Новорязанской улице, д. 27», — говорится в сообщении.

Серийное производство ЗИЛ-158 началось в августе 1957 года. Главной отличительной чертой новой модели ЗИЛ-158 стала увеличенная по сравнению с ЗИС-155 колесная база и, как следствие, вместимость автобуса. Кроме этого, некоторые автобусы оснащали прицепами, увеличивая пассажировместимость до 100 человек.

С 2022 по 2024 год в ходе реставрации специалисты музея восстановили и укрепили кузов автобуса ЗИЛ-158 и провели лакокрасочные работы.

До этого в Москве отреставрировали междугородний автобус «ЗИЛ-127». Такие автобусы выпускались с 1955 по 1961 год, всего была собрана 851 машина. Они использовались на междугородных маршрутах. В салоне расположены 32 мягких кресла для пассажиров. Дизельный мотор ЯАЗ рабочим объемом семь литров и мощностью 180 л.с. установлен сзади. Коробка передач — механическая четырехступенчатая. Обшивка автобуса изготовлена из алюминиевых листов.

Ранее в Москве выставили на продажу редкий отечественный автомобиль ГАЗ.

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