Появилось видео, как в Кузбассе лось бросается под колеса автомобилей

В Кемерове на видео засняли лося, который бегает по трассам Кировского района рядом с автомобилями. Кадры опубликовало сообщество «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте».

«Жители обеспокоены похождением сохатого в городе. Может и человека сбить с ног, может и под машину прыгнуть»,- - говорится в публикации.

По словам очевидцев, животное бегает по местным территориям уже на протяжении двух недель, одна никто этим вопросом так и не занялся.

До этого водителей предупредили о нашествии животных на дорогах Подмосковья. В Минэкологии объяснили, что это связано с начавшейся у них сезонной активностью. Кроме того, диких животных стали беспокоить пробудившиеся кровососущие насекомые. В связи с этими факторами водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим в местах, где звери выбегают чаще всего. В ночное время автомобилистам рекомендовали включать противотуманные фары.

Ранее под Новосибирском на водителя напал агрессивный барсук.