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Yuanhang представит большой седан Y7 с уникальными фарами

В Китае покажут седан Yuanhang Y7, который сможет отправлять сообщения пешеходам

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carnewschina.com

Китайский автопроизводитель Yuanhang представит 25 апреля на автосалоне в Пекине новый большой седан Y7. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что Yuanhang Y7 представляет собой седан класса премиум с длиной, шириной и высотой 5260, 2000 и 1490 мм соответственно, а также колесной базой 3128 мм. Покупателям на выбор будут предложены 20- и 21-дюймовые колеса.

Главным элементом салона является большой17-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. У пассажиров на задних сиденьях есть собственные экраны, на которых они могут просматривать фильмы. Автомобиль также оснащен иммерсивной аудиосистемой и функцией распознавания лица водителя.

У седана Yuanhang Y7 есть фары, которые могут проецировать предупреждения для пешеходов о безопасном пересечении дороги.

Заявленный запас хода автомобиля составляет 800 км. Седан приводят в движение два двигателя мощностью 340 л.с. каждый.

Подробная информация о модели будет объявлена во время презентации.

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