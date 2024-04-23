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Стало известно, сколько будет стоить обновленный кроссовер Exeed TXL в России

В России начались продажи обновленного кроссовера Exeed TXL за 4,2 млн рублей

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Exeed

Российские дилеры Exeed начали продажи обновленного кроссовера TXL. Цены начинаются от 4,2 млн рублей за базовую версию Business. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

У всех версий обновленного кроссовера появилась решетка радиатора иной формы. Полностью переработанный интерьер включает в себя новые сидения, приборную панель, дверные карты и собственную аудио систему Lon Melody c 23 встроенными динамиками и системой активного шумоподавления.

Новый TXL комплектуется форсированным четырехцилиндровым двигателем объемом 1.6 л и мощностью 194 л.с. или 2.0 л с отдачей 197 л.с. с турбонагнетателем. Коробки передач — роботизированная и автоматическая собственной разработки.

В начальную версию входят адаптивный круиз-контроль, зимний пакет, полный привод и раздельный климат контроль.

В топовую комплектацию Flagship включены ассистенты вождения ADAS, проекционный дисплей, кресло водителя с восемью электрорегулировками, памятью положений и массажем. Для переднего пассажира доступно сиденье повышенной комфортности с шестью электрорегулировками.

До этого стало известно, что китайская компания Voyah представила в России кроссовер Free в новой модификации EVR Sport Edition.

От обычной версии Free новинка отличается иной решеткой радиатора, выштамповками нижней части бампера, а также спойлером на двери багажника и 20-дюймовыми дисками черного цвета. Автомобиль оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 490 л.с. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 4,8 с.

Ранее сообщалось, что в России прекратили сборку автомобилей Dongfeng.

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