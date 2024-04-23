ВСУ стали отбирать автомобили у мирных жителей из-за дефицита военной техники

Вооруженные силы Украины стали отбирать у мирных жителей автомобили и мототранспорт из-за острого дефицита военной техники на Сватовско-Кременском участке фронта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«На Сватовско-Кременском участке отмечается увеличение использования противником гражданского автотранспорта в военных целях. В связи с острой нехваткой специализированного транспорта украинские боевики начали переоборудовать и использовать гражданский автотранспорт в военных целях», — заявил он.

Эксперт уточнил, что у мирного населения отбирают грузовые автомобили, микроавтобусы, мотоциклы и пр. При этом нередко транспорт конфискуют без соблюдения нормативно-правовых норм.

Марочко добавил, что отобранный транспорт несколько модифицируют: в частности, перекрашивают, наносят опознавательные знаки ВСУ и наваривают железные листы для бронезащиты.

До этого сообщалось, что ВСУ в приграничных с Россией регионах активно маскируются под обычных граждан: используют простую одежду и автомобили. В частности, переодетые украинские солдаты могут из обычного населенного пункта, из дома запускать беспилотные летательные аппараты.

Также в минувшие выходные командир одного из артиллерийских подразделений российских войск рассказал, что ВСУ, выполняющие задачи на Харьковском направлении, маскируются под гражданских лиц при перемещении между своими позициями. По его словам, солдаты ВС РФ определяют их благодаря наличию оружия и бронежилетов, рассказал он.

Ранее стало известно, что в Белгороде владельцы пострадавших из-за обстрелов машин получат деньги.