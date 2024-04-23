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Страховщики назвали автомобили, которые чаще всего попадают в ДТП

Страховщики признали китайские автомобили самыми аварийными в России

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Omoda

Самыми аварийными автомобилями по России признали машины китайских марок. Список приводит компания «Согласие», которая проанализировала данные за прошлый год.

По данным исследования, на китайские машины приходится более 10% ДТП. Самыми аварийными моделями назвали Changan UNI-T, Omoda C5 и Changan Uni-K. За ними следуют корейские автомобили с показателем свыше 7%. В этой категории наиболее аварийными признали Genesis GV70, Hyundai Elantra и Kia Cerato.

На третьем месте оказались японские автомобили с моделями Toyota Hilux, Mitsubishi Eclipse Cross и Mazda CX-9. Последними в антирейтинге оказались европейские и отечественные машины. Наиболее аварийными моделями эксперты назвали BMW 3-Series, Mercedes-Benz GL и BMW 4-Series, «Москвич 3», Lada Vesta и Lada Xray.

До этого сообщалось, что средняя стоимость нового китайского автомобиля в России за первый квартал 2024 года увеличилась на 9,3% по сравнению с предыдущим годом и достигла отметки в 3,06 миллиона рублей. Наибольший прирост цены среди китайских производителей наблюдается у GAC (+53%, до 4,3 миллиона рублей). С другой стороны, автомобили Hongqi понесли наибольшие потери в цене (-54,5%). Средняя цена на новые автомобили Chery увеличилась на 13,3% за год и в конце квартала составила почти 3,2 миллиона рублей. Машины бренда Geely подорожали в среднем на 20,4% и теперь оцениваются в 3,5 миллиона рублей.

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