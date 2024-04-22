В России измерили реальные показатели разгона всех автомобилей Geely

Россиянам назвали реальные показатели разгона китайских автомобилей Geely. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Результаты тестирования показали, что седан Geely Emgrand разгоняется до 100 км/ч за 11,9 секунды. При этом сам производитель говорил о 12,6 секунды. Для рынка РФ автомобиль оснастили 1,5-литровым «атмосферником» (122 л.с.) и шестиступенчатым «автоматом».

Семиместный кроссовер Geely Okavango разгоняется до «сотни» за 8,4 секунды, хотя в паспорте говорится о 9,6 секунды. Внутри машины — двухлитровый мотор на 200 л.с. и семиступенчатый «робот». Модель Geely Coolray New показала результат в 8 секунд. Производитель же заявлял, что разгон до «сотни» займет на десятую долю секунды дольше. А вот модель Belgee X50 показала более скромные результаты, разогнавшись за 8,5 секунд вместо заявленных 8,4 секунды.

Согласно паспортным данным Geely Atlas, автомобиль достигает 100 км/ч через 8,2 секунды. Однако на практике он смог разогнаться до нужной отметки за 7,8 секунд. Превзошла ожидаемый результат и Geely Atlas Pro, которая выдала «сотню» за 10,5 секунд вместо 11 секунд.

Также специалисты выяснили, что Geely Tugella в модификациях на 199 и 238 сил разгоняется в обоих случаях за 7 секунд. При этом первая версия должна делать это за 7,4 секунды, а вторая — за 6,9 секунды. Примечательно, что флагманский Geely Monjaro показал результаты хуже ожидаемого: он смог разогнаться до «сотни» за 8,1 секунды. В паспорте же говорится о 7,7 секунды.

До этого была названа стоимость содержания популярной модели Geely. По словам аналитиков, на владение Geely Coolray Flagship Sport, который продается за 2,18 млн рублей, придется потратить порядка 1,87 млн рублей за пять лет. Стоимость 1 км пробега при этом оценили в 24,97 рубля, в месяц же содержание машины обойдется в 31,2 тыс. рублей. Расчет ориентирован на среднестатистического москвича, который за год проезжает 15 тыс. км. При оценке аналитики учитывали затраты на каско и ОСАГО, а также налоги и сборы, расходы на покупку покрышек, ТО и бензина.

Ранее выяснилось, что в России выросла средняя цена на китайские авто.