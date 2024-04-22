Водителей предупредили о вреде пыльцы для автомобиля

Весной в российских городах повышается риск попадания пыльцы в механизмы автомобиля, что в результате может привести к его поломке. Об этом пишет портал Quto.ru со ссылкой на эксперта компании «ВсеИнструменты.ру» Максима Соколова.

«Такая, казалось бы, мелочь, как пыль или пыльца, действительно может приводить к серьезным поломкам и неполадкам. Оседая на поверхности двигателя, загрязнения могут снижать эффективность охлаждения. А если они проникнут в масляный фильтр или систему смазки, то способны вызывать повреждения двигателя. Пыль и грязь, оседающие на тормозных дисках и колодках, также ускоряют их износ и снижают реакцию авто на нажатие педали», — заявил он.

Соколов подчеркнул, что в пыльце растений содержатся вещества, провоцирующие появление коррозии. Кроме того, пыльца может попасть в воздушный фильтр, что приведет к снижению его эффективности. Ее скопление в системе кондиционирования способно вызвать аллергическую реакцию у находящихся внутри салона людей.

Чтобы решить проблему, автоэксперт посоветовал чаще пользоваться услугами автомойки, а также использовать защитные средства.

До этого россиянам объяснили, как правильно отполировать автомобиль. Выяснилось, что сделать это можно при помощи абразивной глины, которая снимает все неровности кузова. Благодаря ее использованию получить гладкое покрытие можно еще до нанесения полироли. Отмечается, что глина не нанесет машине повреждений. При этом специалист напомнил, что перед началом работы кузов необходимо обработать обезжиривателем. Затем надо смочить поверхность водой с помощью распылителя, поскольку абразивная глина на сухом виде работать не будет. На следующем этапе нужно взять кусок абразивной глины и прямолинейными движениями провести по кузову. Трех-четырех раз для одного места будет достаточно. Затем надо насухо вытереть поверхность.

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