МВД раскрыло подробности задержания главы МЧС Чечни Цакаева

МВД завершило проверку по факту задержания главы МЧС Чечни Алихана Цакаева на КПП «Герзель» в Новолакском районе Дагестана. Проверка подтвердила, что Цакаев ехал на автомобиле по встречной полосе и напал на сотрудников полиции, когда они пытались его задержать, сообщает РИА Новости.

Согласно материалам проверки, 14 апреля автомобиль Цакаева ехал по встречной полосе, создавая угрозу другим участникам движения. На требования об остановке водитель не реагировал и попытался скрыться. Когда автомобиль главы МЧС Чечни остановили принудительно, он продолжил вести себя неадекватно и нанес полицейским несколько ударов.

«В настоящее время по данному факту окончено проведение проверки, результаты которой для дальнейшей юридической оценки будут направлены в следственные органы Следственного комитета», — отмечается в сообщении ГУ МВД России по СКФО.

Алихана Цакаева задержали на КПП «Герзель» 14 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее «постыдной провокацией» и потребовал «гнать из органов с треском» полицейских, задержавших министра. Глава Дагестана Сергей Меликов в ответ заявил, что КПП федеральный и «не находится в ведении дагестанских служб правопорядка», и призвал к «внимательному и детальному анализу» произошедшего.

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