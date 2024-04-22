Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Aurus назван самым мощным водородным автомобилем в мире

НАМИ представил самый мощный в мире водородный Aurus

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

На выставке «Иннопром. Центральная Азия» представлен обновленный автомобиль «НАМИ Hydrogen» с силовой установкой на водородных топливных элементах. Об этом сообщается на сайте ФГУП «НАМИ».

«Самый мощный водородный автомобиль в мире и первый в истории водородный автомобиль класса люкс. Водородный автомобиль НАМИ построен на базе разработанного ранее Aurus Senat. Но с точки зрения инжиниринга он имеет мало общего с серийными автомобилями бренда Aurus», — отмечается в сообщении НАМИ.

Силовая установка водородного седана состоит из трех электромоторов мощностью 250 кВт каждый. Два из них установлены на задней оси и один — на передней. Суммарная мощность — 1020 л.с.

Автомобиль снабжен тремя баллонами для хранения водорода, в них умещается до 8 кг газа. Запас хода седана достигает 870 км, разгон с места до 100 км/ч — менее 4 с.

Обновленный NAMI Hydrogen представлен на выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит с 22 по 24 апреля в Ташкенте. Водородный Aurus выставляется на стенде Минпромторга России.

С 2021 года НАМИ выпустил три версии водородного автомобиля.

Ранее Porsche представила обновленный Cayenne GTS.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами