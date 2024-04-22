Aurus назван самым мощным водородным автомобилем в мире

На выставке «Иннопром. Центральная Азия» представлен обновленный автомобиль «НАМИ Hydrogen» с силовой установкой на водородных топливных элементах. Об этом сообщается на сайте ФГУП «НАМИ».

«Самый мощный водородный автомобиль в мире и первый в истории водородный автомобиль класса люкс. Водородный автомобиль НАМИ построен на базе разработанного ранее Aurus Senat. Но с точки зрения инжиниринга он имеет мало общего с серийными автомобилями бренда Aurus», — отмечается в сообщении НАМИ.

Силовая установка водородного седана состоит из трех электромоторов мощностью 250 кВт каждый. Два из них установлены на задней оси и один — на передней. Суммарная мощность — 1020 л.с.

Автомобиль снабжен тремя баллонами для хранения водорода, в них умещается до 8 кг газа. Запас хода седана достигает 870 км, разгон с места до 100 км/ч — менее 4 с.

Обновленный NAMI Hydrogen представлен на выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит с 22 по 24 апреля в Ташкенте. Водородный Aurus выставляется на стенде Минпромторга России.

С 2021 года НАМИ выпустил три версии водородного автомобиля.

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