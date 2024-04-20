Отцу и дяде подозреваемого в убийстве байкера грозит арест

Следственный комитет попросил суд арестовать отца и дядю Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве байкера в московском районе Люблино после конфликта из-за неправильной парковки. Об этом сообщает ТАСС.

В Замоскворецком суде столицы сообщили, что родные Аббасова проходят соучастниками по делу, возбужденному по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.

До этого стало известно, что Шахин Аббасов собирался бежать в ЛНР. Подозреваемого вычислили по автомобилю, на котором он скрылся вместе с соучастниками преступления. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую, где их задержали местные сотрудники полиции.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся.

По данным СК, Аббасов живет в России нелегально. Его временная регистрация закончилась в феврале.

Ранее выяснилось, что брат сбежавшего азербайджанца мог зарабатывать в России 15 млн рублей в месяц.