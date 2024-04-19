Россиянам рассказали, как правильно выбрать подержанный Toyota Avensis

Автомобильный эксперт журнала «За рулём» Александр Виноградов рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Toyota Avensis за 800 тыс. рублей.

Так, по его словам, Toyota Avensis за 800 тыс. рублей будет 2008 года выпуска. У седана тонкое лакокрасочное покрытие, которое может потускнеть. Однако коррозии на кузове долго не будет.

У автомобиля надежна ходовая: на 100 тыс. километрах пробега могут потребовать замены втулки стабилизаторов. Ступичные подшипники и амортизаторы, как правило, не требуют замены ранее 200 тыс. километров.

Отмечается, что версий с турбодвигателем 1.8 лучше избегать. Выбор можно остановить на двигателе объемом 2,4 л. мощностью 163 л.с. Слабых мест у этого мотора нет, а «подъедать» масло он начнет на пробегах 220-250 тыс. километров.

До этого Александр Виноградов провел исследование и выяснил, какие автомобили можно купить на вторичном рынке вместо Lada Granta.

Хорошо оснащенная Lada Granta стоит миллион рублей. За эту сумму можно купить подержанный Kia Rio третьего поколения. Модель продавалась в России с атмосферными бензиновыми моторами объемом 1,4 и 1,6 л.

За миллион рублей можно купить рестайлинговый седан Volkswagen Polo. Под капотом установлен двигатель 1.6 л. мощностью 110 л.с.

Ранее сообщалось, что Mazda представила флагманский кроссовер CX-80 с семиместным салоном.