Nissan обновил дизайн одной из старейших своих моделей

Японская компания Nissan представила обновленный кроссовер Qashqai. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Автомобиль получил новые решетку радиатора и оптику. В стандартную комплектацию кроссовера входят новые 18-дюймовые легкосплавные диски с алмазной огранкой, которые в более дорогих комплектациях можно заменить на 19- или 18-дюймовые диски. Появились три новых цвета кузова: Pearl White, Pearl Black и Deep Ocean.

Салон теперь отделан алькантарой, в старших комплектациях появилась атмосферная подсветка. Кроме того, модернизирована система кругового обзора. В нее добавлена функция 3D, с помощью которой водитель может видеть автомобиль не только сверху, но и выбирать одну из восьми различных точек обзора для визуализации автомобиля спереди, сзади, по бокам или углам, чтобы потенциально идентифицировать любые «слепые» зоны и внешние опасности.

Система экстренного удержания полосы движения теперь автоматически активируется при запуске мотора и включает в работу систему предупреждения и предотвращения выезда с полосы движения на скорости выше 60 км/ч. Расширенное приложение NissanConnect Services обеспечивает дополнительную безопасность. Так, если автовладелец подозревает кражу, он может использовать приложение, чтобы дистанционно заглушить автомобиль и сообщить в соответствующие органы.

Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой, в состав которой входит трехцилиндровый бензиновый мотор, выполняющий роль генератора, и 190-сильный электродвигатель, приводящий в движение колеса.

До этого стало известно, что на открывающемся 25 апреля автосалоне в Пекине компания Fang Cheng Bao представит кроссовер Super 3, который с началом производства переименуют в Bao 3.

Это среднеразмерный кроссовер длиной 4700 мм, который ориентирован на молодых покупателей. В Fang Cheng Bao заявили, что на крыше автомобиля имеется порт для посадки и подзарядки дронов.

Ранее россиянам назвали три детали будущего кроссовера на базе Lada Vesta.