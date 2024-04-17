На Крымском мосту восстановили движение для автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на мосту.

Ограничение вводилось в 05:48 мск и длилось меньше часа — до 06:34 мск.

Также в пресс-службе добавили, что с обеих сторон Крымского моста на утро 17 апреля затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.

Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей писал, что в ночь на 17 апреля в небе над аэродромом в крымском Джанкое произошли взрывы. Очевидцы предположили, что в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Официальных комментарий по этому поводу не было.

Также Life со ссылкой на Shot сообщал, что произошло несколько громких хлопков в районе 4 часов утра, первый — примерно в 3:40 (мск).

14 апреля на Украине в очередной раз пригрозили разрушить Крымский мост. По мнению экспертов, для удара по инфраструктурному объекту Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор привлечь беспилотные катера.

Ранее в Минобороны рассказали, чем завершится контрнаступление ВСУ.