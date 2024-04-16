Появилось видео погони за зацепером, который проехался на «Сапсане» из Москвы в Петербург

В сети распространилось видео задержания подростка, который смог доехать «зацепом» на «Сапсане» из Москвы в Санкт-Петербург.

По информации Telegram-канала «Подслушано электрички Москвы», подросток-зацепер снимал свою поездку на камеру. Незадолго до прибытия на Московский вокзал он решил спрыгнуть с поезда, что видно на кадрах. После этого подросток попытался сбежать от сотрудников железной дороги, которым в конце концов удалось задержать нарушителя.

Об инциденте стало известно 15 апреля. Тогда сообщалось, что в Санкт-Петербурге поймали несовершеннолетнего зацепера, который четыре часа ехал снаружи скоростного поезда. Как установили правоохранители, 17-летний москвич решил путешествовать именно таким способом, потому что хотел острых ощущений. Юноша заявил, что занимается зацепингом уже три года. Против него возбудили административные дела о нарушении правил поведения на ж/д транспорте и за проход по ж/д путям в неположенном месте.

Ранее в Тверской области с поезда сняли спрятавшегося между вагонами зацепера.