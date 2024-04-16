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У Lada Vesta выявили серьезную проблему

АвтоВАЗ отзовет Lada Vesta и Granta для ремонта неработающих коробок передач

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Пресс-служба Lada

Российский автопроизводитель »АвтоВАЗ» проводит сервисную кампанию, которая распространяется на модели Lada Vesta и Lada Granta. Об этом сообщает лада.онлайн.

«Если в автоцентр Lada обратится владелец автомобиля из списка с дефектом «не выключается задняя передача и не включается пятая передача», специалисты автоцентра проверят и в случае необходимости заменят головку штока переключения передач», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все ремонтные работы будут проведены бесплатно.

До этого стало известно, что в России фиксируется высокий спрос на Lada Granta с автоматической трансмиссией. Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский рассказал, что сейчас большое число покупателей, которые когда-то ездили на Lada с «автоматом», обзванивают их и просят законтрактовать новые Granta. В случае, если дилерам поступят небольшое количество машин, то они будут распроданы за один-два месяца.

При этом Шапринский считает, что на рынке конкурентами Granta с автоматической коробкой станут Changan Alsvin (от 1,75 млн руб.) и Solaris HS (от 2 млн руб.).

Ранее сообщалось, что в Китае начались продажи кроссовера Exlantix ET с системой мониторинга здоровья.

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