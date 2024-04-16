«АвтоВАЗ» раскрыл подробности о выпуске Lada Largus в Ижевске

Завод «Лада Ижевск», входящий в группу «АвтоВАЗ», завершает подготовку к серийному производству автомобилей семейства Lada Largus. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

«Производство сварки полностью готово к выпуску товарных кузовов, все оборудование смонтировано», — отметили в компании.

Старт производства Lada Largus запланирован на 15 мая текущего года. Автомобили сначала будут выходить в двух оттенках — «ледниковый» и «платина». Затем в цветовую гамму добавят «пантеру» и «борнео».

Отмечается, что предприятие готовится к сходу с конвейера первых товарных автомобилей. До этого выпускались только пилотные версии.

Первые Lada Largus будут выходить в комплектации Classic. Пассажирские версии и фургоны получат 8-клапанные и 16-клапанные двигатели. Затем на заводе наладят выпуск машин в комплектации Comfort.

В середине августа 2023 года на «АвтоВАЗе» объявили об окончании выпуска Lada Largus в Тольятти. Осенью начался перенос оборудования на завод в Ижевск, где в 2024 году решили запустить модель в производство. Решение связано с планами нарастить выпуск автомобилей Vesta на основном предприятии в Тольятти. Отмечалось, что процесс переноса Largus в Ижевск и запуск производства потребует дополнительно около 2 млрд рублей.

Ранее на «АвтоВАЗе» рассказали, что может способствовать провалу продаж автомобилей Lada.