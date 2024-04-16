Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» раскрыл подробности о выпуске Lada Largus в Ижевске

«АвтоВАЗ» сообщил, что подготовка к выпуску Lada Largus в Ижевске почти завершена

close
100%
Lada

Завод «Лада Ижевск», входящий в группу «АвтоВАЗ», завершает подготовку к серийному производству автомобилей семейства Lada Largus. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

«Производство сварки полностью готово к выпуску товарных кузовов, все оборудование смонтировано», — отметили в компании.

Старт производства Lada Largus запланирован на 15 мая текущего года. Автомобили сначала будут выходить в двух оттенках — «ледниковый» и «платина». Затем в цветовую гамму добавят «пантеру» и «борнео».

Отмечается, что предприятие готовится к сходу с конвейера первых товарных автомобилей. До этого выпускались только пилотные версии.

Первые Lada Largus будут выходить в комплектации Classic. Пассажирские версии и фургоны получат 8-клапанные и 16-клапанные двигатели. Затем на заводе наладят выпуск машин в комплектации Comfort.

В середине августа 2023 года на «АвтоВАЗе» объявили об окончании выпуска Lada Largus в Тольятти. Осенью начался перенос оборудования на завод в Ижевск, где в 2024 году решили запустить модель в производство. Решение связано с планами нарастить выпуск автомобилей Vesta на основном предприятии в Тольятти. Отмечалось, что процесс переноса Largus в Ижевск и запуск производства потребует дополнительно около 2 млрд рублей.

Ранее на «АвтоВАЗе» рассказали, что может способствовать провалу продаж автомобилей Lada.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами