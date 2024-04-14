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Производители гибридных автомобилей в России смогут заключать контракты с государством

Правительство поддержит в рамках СПИК производителей гибридных машин в России

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Завод «Москвич»

Производители гибридных транспортных средств в России смогут заключать с государством СПИК 2.0 (специальные инвестиционные контракты) для получения преференций от государства взамен на локализацию в России современных технологий. Об этом сообщается на сайте правительства.

«В гибридных транспортных средствах кроме двигателя внутреннего сгорания используется еще и электродвигатель. Решение правительства направлено на поддержку и развитие технологий производства таких транспортных средств», — отмечается в сообщении.

Механизм СПИК подразумевает, что инвестор в предусмотренный контрактом срок обязуется реализовать инвестиционный проект, а государство гарантирует ему выгодные условия работы, включая налоговые льготы, аренду земли без торгов и другие преференции. Контракт заключается на срок до 15 лет и может быть увеличен до 20 лет при большой сумме вложений.

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