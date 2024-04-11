«АвтоВАЗ» объявил о значительной скидке на Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о скидке в размере 220 тыс. руб. на модель Lada Vesta. Об этом говорится на сайте компании. Акция действует с 10 по 30 апреля.

Получить скидку можно при покупке седана Vesta с 16-клапанным мотором на 106 л.с. в базовой комплектации Comfort. Она включает АБС, светодиодные фары, кондиционер, электрообогрев и регулировку зеркал, четыре электростеклоподъемника и систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Если суммировать выгоду по программам трейд-ин (выгода 110 тыс. руб.) и Lada Finance (110 тыс. руб.), то приобрести машину можно за 1,23 млн руб.

Кроме того, на протяжении апреля будет действовать акция на все Lada Vesta прошлого года выпуска. По программам трейд-ин (выгода 100 тыс. руб.) и Lada Finance (100 тыс. руб.) автомобиль можно будет приобрести со скидкой в 200 тыс. руб.

До этого «АвтоВАЗ» объявил о старте официальных продаж Lada Granta с автоматической коробкой передач. Отмечается, что «автомат» установили на типы кузова седан и лифтбэк. Стоимость первой версии с АКП начинается от 1,17 млн руб., а второй — от 1,24 млн руб. В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что седаны с автоматической коробкой передач поступили дилерам в комплектации Comfort Plus. В нее входят две фронтальные подушки безопасности, АБС, кондиционер, обогрев передних сидений, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал и т.д. А вот лифтбэки с «автоматом» поступили в продажу в версии #Club, включающей обогрев ветрового стекла и парктроник.

Ранее были названы самые популярные автомобили с пробегом в России.