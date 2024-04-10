Названы главные ошибки при смене зимней резины

Многие водители совершают целый ряд ошибок при самостоятельной смене зимних шин на летние. Об этом пишет журнал «За рулем».

В первую очередь издание рекомендует не пренебрегать тщательной проверкой состояния покрышек, которые планируются установить на автомобиль. За зиму давление в колесах может упасть, однако оно должно быть незначительным. Также водителю следует проверить протектор и боковые стороны покрышек на наличие повреждений и проколов. Не стоит забывать и про осмотр вентиля на предмет трещин. При наличии указанных проблем надо обратиться в шиномонтаж.

Многие водители, используя домкрат, случайно повреждают пороги автомобиля, которые поржавели за зиму. Чтобы избежать подобной проблемы, надо подложить доски под установочные точки. Кроме того, перед подъемом автомобиль нужно поставить на ручник и передачу, чтобы он не скатился. Пока машина еще не поднята, необходимо немного ослабить крепеж колес.

Также бывают случаи, когда домкрат не опускает автомобиль из-за поломки механизма. Решить проблему можно с помощью перехвата другим домкратом, который следует упирать в прочную доску. При этом издание предостерегает от подсовывания рук и других частей тела под поднятый автомобиль.

После снятия старых покрышек следует проверить состояние подвески, тормозов и рулевого управления. А вот при затягивании болтов колес издание советует использовать динамометрический ключ, чтобы избежать их перетяжки или поломки. После смены покрышек следует не забывать о проверке балансировки колес.

До этого сообщалось, что в Минздраве России подготовлен проект приказа, который регламентирует комплектацию автомобильной аптечки. В комплект предложено включить спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 х 210 см, хирургические ножницы, загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации, а также эластичные бинты. По мнению чиновников, именно такой состав поможет эффективно оказывать помощь пострадавшему при дорожно-транспортном происшествии.

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