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Выяснилось, насколько в России подорожает бензин к майским праздникам

Эксперт топливного рынка Бунина: цены на бензин в мае вырастут на 0,5%

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Сергей Аверин/РИА Новости

В России к майским праздникам ожидается рост спроса на бензин на фоне открытия дачного сезона, что должно привести к повышению ценника на топливо. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на эксперта топливного рынка Анастасия Бунина.

«Через три недели начинается дачный сезон, автомобилисты отправятся на приусадебные участки и в отпуска. Спрос на бензин будет увеличен в разы, и АЗС не упустят возможности заработать и поднять цены на стеле», — предупредила она.

При этом, по ее словам, рост стоимости топлива будет незначительным. Эксперт считает, что цены на бензин поднимутся максимум на 0,5%, однако точные показатели зависят от региона.

Также Бунина подчеркнула, что временная остановка работы Орского нефтеперерабатывающего завода не окажет значительного влияния на стоимость нефтепродуктов в РФ.

7 апреля Нефтеперерабатывающий завод в городе Орске Оренбургской области приостановил работу из-за аномального паводка. В пресс-службе предприятия заявили, что в резервуарах остались запасы произведенных ранее нефтепродуктов, поэтому на отгрузку топлива ничего не повлияет. Там отметили, что железнодорожная станция «Никель» продолжает работать в штатном режиме, что дает возможность отгружать готовую продукцию.

Ранее россиянам рассказали, как распознать недолив бензина на АЗС.

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